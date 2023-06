Flumser Amoklauf: Opfer verklagen Schulpsychlogischen Dienst

Die Tat begann damals auf dem Postplatz in Flums und endete bei der Agrola-Tankstelle.

Mit diesem Beil griff ein damals 17-Jähriger sieben Menschen in Flums SG an.

Im Oktober 2017 griff ein 17-Jähriger in Flums SG mehrere Personen mit einem Beil an und verletzte diese schwer.

In Flums SG kam es im Oktober 2017 zu einer Gewalttat . Ein damals 17-Jähriger griff mehrere Personen mit einem Beil an. Beim Amoklauf wurden sieben Personen verletzt, einige von ihnen schwer. Im Dezember 2018 wurde der Angreifer vom Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland wegen Schuldunfähigkeit vom Vorwurf des mehrfachen versuchten Mordes frei.

Ein Ehepaar, welches am Abend der Tat mit einem Baby im Kinderwagen auf dem Postplatz in Flums unterwegs war, wurde vom 17-Jährigen mit dem Beil attackiert und schwer verletzt. Bis heute sollen beide unter den Folgen des Amoklaufs leiden. Seit der Attacke sei das Paar wegen körperlicher und psychischer Beschwerden arbeitsunfähig und lebe von einer IV-Rente. Wie das «St. Galler Tagblatt» schreibt (Bezahlartikel), fordern die Eheleute vor dem Kreisgericht Rorschach nun eine Genugtuung von je 30’000 Franken vom Schulpsychologischen Dienst des Kantons St. Gallen (SPD). Gemäss dem Paar trägt der SPD eine rechtlich relevante Mitverantwortung an der Tat.