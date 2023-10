Fluor-Eklat: Müssen nun Hobbysportler auf Skiwachs verzichten?

1 / 8 Auf diese Saison wurde im alpinen Ski-Weltcup ein Verbot für fluorhaltiges Wachs eingeführt. IMAGO/Action Plus Die Norwegerin Ragnhild Mowinckel ist die erste Rennfahrerin, die am Samstag wegen Fluorgehalts auf dem Ski aus dem Rennen genommen wurde. IMAGO/NTB Das Reglement gilt nur für alle FIS-Stufen bis hinauf zum Weltcup. IMAGO/Mattiax Radonix

Darum gehts Auf diese Saison wurde im alpinen Ski-Weltcup ein Verbot für fluorhaltiges Wachs eingeführt.

Das Reglement gilt für alle FIS-Stufen bis hinauf zum Weltcup, nicht aber für Hobbysportler.

Cheminfo.ch rät grundsätzlich davon ab, fluorhaltiges Skiwachs zu verwenden.

Fluor ist in zu hoher Konzentration für die Umwelt und den Körper schädlich.

Der Skisportverband FIS hat für den Spitzensport fluorhaltige Wachse verboten, es kam bereits zu einer Disqualifikation deswegen. Was bedeutet das für Hobbysportler? Was darf ich noch und was nicht? Welche Alternativen gibt es? Und wie gefährlich ist ein solches Wachs eigentlich für mich und die Umwelt? Wir haben für euch die wichtigsten Fragen geklärt.

Was ist passiert?

Weil fluorhaltige Wachse krebserregend und umweltschädlich sind, hat der internationale Skiverband FIS diese für die Weltcup-Saison verboten. Athletinnen und Athleten, die auf ihren Ski zu viel Fluor aufweisen, werden disqualifiziert. Schon zwei Tage nach der Eröffnung der Weltcup-Saison traf es die Norwegerin Ragnhild Mowinckel: Wegen erhöhter Fluorwerte bei einer Kontrolle wurde sie disqualifiziert.



Darf ich also jetzt meine Ski nicht mehr wachsen?

Doch, für den Breitensport sind die meisten Fluorwachse noch erlaubt, jedes Sportgeschäft darf sie verkaufen. In der Schweiz bereits verboten sind sogenannte PFCA- und PFOS-Verbindungen in Wachsen.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) rät jedoch, auf Fluorwachse zu verzichten. Solange solche Wachse für die Allgemeinheit noch zu gebrauchen sind, gelten die Sicherheits- und Gebrauchshinweise von Cheminfo.ch: «Wenden Sie diese nur im Freien oder in gut durchlüfteten Räumen an. Lagern Sie chemische Produkte immer ausserhalb der Reichweite von Kindern. Geben Sie Skiwachse bei Sammelstellen oder Entsorgungshöfen ab und nicht via Kehrichtsack.»

Wie wachst du deine Ski? Mit Fluor. Mit Fluor-Alternativen. Ich will nur die Antworten sehen.



Sind die fluorhaltigen Wachse denn gesundheitsschädigend?

«Beim Auftragen von Heisswachsen entstehen Nebel und Rauch, so können Wachsinhaltsstoffe über die Atemwege in den Körper gelangen», warnt das BAG. Auch sprühbare Wachsprodukte oder Abriebarbeiten können laut Cheminfo.ch zur Aufnahme von Wachsinhaltsstoffen führen.



Laut dem BAG treten akute gesundheitliche Symptome nach der Anwendung von fluorkohlenstoffhaltigen Gleitwachsen selten auf. «Langfristige gesundheitliche Folgen durch Fluorkohlenstoffverbindungen sind erhöhte Cholesterinwerte, negative Effekte auf den Hormonhaushalt, die Fortpflanzung und das Immunsystem», steht auf der Website. Weiter werden einige Stoffverbindungen als «möglicherweise krebserregend» eingestuft. Da die meisten Fluorkohlenstoffverbindungen sich nur schwer abbauen und ausscheiden lassen, reichern sich diese mit der Zeit im Körper an, was ihre Schädlichkeit erhöht.



Enthalten alle herkömmlichen Skiwachse Fluor?

Nein, nicht alle Wachse enthalten Fluor. Alternativen sind Silikon-Additive. Die gabs laut Ex-Skirennfahrer Daniel Züger bis 1989, dann wechselte man auf Fluor – und nun also wieder zurück. Zwei Marken, welche die Wachsentwicklung revolutionieren, sind die Schweizer Firma Toko aus St. Gallen und Swix. Diese beiden Firmen entwickeln Wachs ohne Fluor.

Sind die Alternativen teurer?

Nein, laut diversen Skiwachs-Angeboten sind Wachse ohne Fluor sogar billiger. Bereits 2021 sagte der ehemalige Trainer bei Swiss-Ski Adriano Iseppi gegenüber dem SRF, dass Wachs mit Fluor nur teuer und nicht nötig sei.