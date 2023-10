Fluor-Eklat: Wachshersteller Toko arbeitet auf Hochtouren

1 / 8 Dr. Stefan Jung, Produktentwickler bei Toko, bei der Arbeit mit einem Ski. Toko Der 55-Jährige ist Produktentwickler beim Schweizer Wachshersteller. Toko Toko arbeitet daran, fluorfreies Wachs so effektiv zu machen wie seinen nun verbotenen Vorgänger. Toko

Darum gehts Das Fluorverbot im alpinen Ski-Weltcup hat bereits sein erstes Opfer gefunden.

Der Schweizer Hersteller Toko tüftelt am perfekten fluorfreien Wachs herum.

Ein Spezialist gibt Einblick in seine Arbeit und seine Gemütslage.

Die neue Skisaison der Alpinen ist gerade mal knapp zwei Tage alt und schon gabs den ersten Eklat. Auf diese Saison wurde im alpinen und nordischen Ski-Weltcup ein Verbot für fluorhaltiges Wachs eingeführt. Experte Daniel Züger sagte im Interview mit 20 Minuten zu möglichen Disqualifikationen wegen überhöhter Fluorwerte: «Diese Befürchtungen gibt es, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das die FIS machen wird. Damit würden sie den ganzen Sport kaputt machen.»

Es dauerte am Samstag gerade mal einen Riesenslalomlauf in Sölden. Dann wurde die Norwegerin Ragnhild Mowinckel nach der FIS-Kontrolle disqualifiziert. Die 31-Jährige gab im norwegischen Fernsehen unter Tränen Auskunft: «Es geht mir nicht gut. Wir halten uns immer an die Vorschriften. Ich kann es mir nicht erklären.» Niemand konnte das, auch FIS-Renndirektor Peter Gerdol oder Head-Rennchef Rainer Salzgeber nicht.

Die Unsicherheit ist da

Der Schweizer Wachshersteller Toko hat es sich auf die Fahnen geschrieben, ein fluorfreies Wachs zu produzieren, das mit den fluorhaltigen Vorgängern mithalten kann. Ganz so weit ist man noch nicht, aber der Hersteller ist auf dem richtigen Weg, wie das Dr. Stefan Jung, Produktentwickler bei Toko, im Gespräch mit 20 Minuten bestätigt. «Es gibt unterschiedliche Wetterbedingungen. In den kalten Bedingungen wies Fluor auch schon früher keinen grossen Vorteil auf. Bei warmen Bedingungen und feuchtem Schnee funktionierte Fluor am besten. An diese kommen wir mit dem fluorfreien Wachs noch nicht heran.» Die Unterschiede würden sich bei den nordischen Disziplinen noch stärker als bei den alpinen zeigen, so Jung.

Wie bei den Servicemännern und Skirennfahrern ist auch bei Hersteller Toko und Spezialist Jung eine gewisse Unsicherheit vor der Saison da, «weil wir unsere Produkte noch nie im Weltcup gesehen haben. Wir wissen, dass wir gute Produkte haben. Es ist spannend, wie diese performen werden. Bei Tests waren wir immer vorne mit dabei.» Was aber im Endeffekt eingesetzt werde und welche Produkte sich durchsetzten, das sei noch offen.

Ausnahmefälle können vorkommen

Jung selbst war bei vielen Messungen mit dem von der FIS eingesetzten Messgerät dabei. Er bestätigt, dass das Gerät Fluor erkennen wird, wenn es auf dem Belag liegt. «Es gibt aber Probleme, dass das Gerät auch bei anderen chemischen Verbindungen in einem ähnlichen Bereich ein Signal abgibt. Das kann dann Fehlmessungen ergeben.» So könne eine Rennfahrerin disqualifiziert werden, nur weil eine chemische Verbindung gebraucht wurde, die das Gerät nicht kenne. «Das sind Ausnahmefälle, die aber vorkommen könnten», sagt der 55-Jährige. Ob das bei Mowinckel am Samstag der Fall war, ist bisher nicht bekannt.

Jung gibt auch zu bedenken, dass die Servicemänner ab jetzt wieder bei null anfangen. Denn: «Sie haben in den letzten 40 Jahren hauptsächlich nur mit Fluorprodukten gearbeitet. Das heisst, die gesamte Erfahrung beruht auf Fluorprodukten. Jetzt ist es wie ein Neustart.» Jeder Servicemann müsse sich mit den Produkten, die auf den Markt kamen und noch kommen werden, auseinandersetzen und schauen, welche für ihn und den Fahrer am ehesten infrage kämen. Die Servicemänner müssen sich also den Erfahrungsschatz wieder aufbauen.

Es ist ein Betriebsgeheimnis

Toko arbeitet seit dem angekündigten und nun eingeführten Fluor-Stopp mit diversen Materialien. Welche das genau sind, darf Jung nicht verraten, das ist ein Betriebsgeheimnis. Er bestätigt aber, dass das alles Substanzen sind, die nicht gefährlich sind. Was viel eingesetzt werde, seien Silikonverbindungen. «Aber auch diese stehen in der Kritik, weil sie sehr langlebig sind», gibt Jung zu bedenken.

