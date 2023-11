Debatte um Skiwachs: «Diese Mengen Fluor vergiften unsere Böden – sollte verboten werden»

Für Wintersportliebhaber und -liebhaberinnen ist ein gutes Skiwachs unabdingbar – oft enthält es jedoch Fluor. Im Profisport ist dieses Wachs nun auf diese Saison verboten, weil es krebserregend und umweltschädlich ist. Viele der 20-Minuten-Leserinnen und -Leser können dieses Verbot nachvollziehen. So schreibt etwa User edely: «Eigentlich eine logische Sache.» Leser Heuwender sieht in dem Thema zwar viel Lärm um nichts, jedoch schreibt er zum Verbot auch: «Reichlich verspätet.»

Diskutiert innerhalb der Community wird, wie sich das Fluorverbot in Skiwachs auf den Breitensport auswirken könnte – denn das Verbot gilt bis jetzt nicht für Hobbysportler in der Schweiz. So fragt sich etwa User Peterduck: «Verstehe ich das richtig, ein paar Dutzend Profiskifahrer dürfen aus Umweltgründen kein Fluorwachs mehr verwenden, aber Millionen von Hobbysportlern schon?» Ebenfalls aufgrund von Umweltschutz argumentiert Daburkha: «Wir wollen Sorge tragen für die Natur, sind aber nicht bereit, auf so Kleinlichkeiten zu verzichten, nur um ein paar Sekunden schneller im Tal zu sein.»