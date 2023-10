Fluorverbot: Lara Gut-Behrami hat grosse Bedenken

Daniel Züger, Leiter Technologiecenter Swiss-Ski, erklärt im Gespräch mit 20 Minuten, was das für die Servicemänner bedeutet.

Die Ski richtig zu wachsen, wird in dieser Weltcupsaison noch schwieriger als bis anhin.

Diese Regel sorgt noch vor dem Weltcup-Start für Schlagzeilen. So hat der internationale Skiverband FIS fluorhaltiges Wachs für alpine und nordische Ski verboten . Das, weil dieses krebserregend und umweltschädlich ist. Das bedeutet: Athletinnen und Athleten, die auf ihren Ski zu viel Fluor aufweisen, werden disqualifiziert.

Mehrere Ski-Stars haben nun Angst vor Sabotage. Gegenüber CH Media meint zum Beispiel die Schweizerin Lara Gut-Behrami: «Eigentlich müssten die Serviceleute künftig mit den Ski im Zimmer schlafen.» Sie ist skeptisch und sagt, dass es zu viele Dinge gebe, die ein faires Verdikt unmöglich machen würden. «Was ist zum Beispiel, wenn jemand vor dem Start mit einem Spray meine Ski besprüht?», so Gut-Behrami.

«Ich glaube ans Gute im Menschen»

Gegenüber dem «Blick» stellt sie klar, dass sie nichts gegen das Verbot habe, sie verstehe den Grund für das Verbot. Aber: «Es herrscht eine grosse Ungewissheit bei uns. Der Druck auf die Serviceleute steigt.» Denn fahre sie eine gute Abfahrt, verliere aber eine halbe Sekunde, was dann?

Gut-Behrami: «Ich habe nicht besch***en, aber vielleicht haben es andere getan? Ich werde nicht zu meinem Servicemann gehen und sagen: ‹Versuch es!› Aber wenn ich jedes Mal denke, vielleicht liegt es daran, dass es die anderen doch weiter benutzen, wäre das nicht gut.» Wendy Holdener sieht gegenüber CH Media das Thema derweil viel gelassener. Sie sagt: «Ich glaube in erster Linie an das Gute im Menschen.»

Das meint der Swiss-Ski-Experte

20 Minuten hat mit Daniel Züger, Leiter Technologiecenter Swiss-Ski, über die Fluor-Problematik gesprochen. Der Ex-Skirennfahrer gab Auskunft über Ängste und Unsicherheiten. Er meinte: «Die Serviceleute haben Angst vor Sabotageakten. Sie fragen sich: Muss ich die neu gewachsten Rennski nun mit aufs Hotelzimmer nehmen? In Skiabstellräumen sind viele Nationen vertreten und man kann sie, je nachdem, nicht mal abschliessen.»

Eine Sabotage müsste man sich laut ihm so vorstellen: «Wenn du jemanden sabotieren willst, musst du den gesamten Ski mit einem Fluorspray einsprühen.» Dann werde man im Ziel sicher disqualifiziert. «Wenn du aber nur an einem Ort punktuell schnell draufsprühst, merkt das die FIS. Sie checken die Ski ja an mehreren Orten», erklärte Züger.