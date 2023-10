Fluorverbot: Swis-Ski-Experte Daniel Züger über die Ängste

1 / 7 Die Ski richtig zu wachsen wird in dieser Weltcupsaison noch schwieriger als bis anhin. Imago Denn der internationale Skiverband FIS hat ein Verbot für fluorhaltiges Wachs ausgesprochen. imago sportfotodienst Daniel Züger, Leiter Technologiecenter Swiss-Ski, erklärt im Gespräch mit 20 Minuten, was das für die Servicemänner bedeutet. freshfocus

Darum gehts Der internationale Skiverband hat ein Verbot für fluorhaltiges Wachs eingeführt.

Die Servicemänner im alpinen und nordischen Skisport sind gefordert.

Ein Experte erklärt, vor welche Probleme die Involvierten gestellt werden.

Der internationale Skiverband FIS hat fluorhaltiges Wachs für alpine und nordische Ski verboten. Das, weil dieses krebserregend und umweltschädlich ist. Das bedeutet: Athletinnen und Athleten, die auf ihren Ski zu viel Fluor aufweisen, werden disqualifiziert. 20 Minuten hat mit Daniel Züger, Leiter Technologiecenter Swiss-Ski, gesprochen. Der 44-jährige Ex-Skirennfahrer gibt Auskunft über Ängste und Unsicherheiten.

Daniel Züger, welche Probleme könnte das Fluor-Verbot mit sich bringen?

Das grösste Problem, das wir immer noch haben, ist, wie das mit der Methode und dem Messgerät der FIS funktioniert. Denn, das wissen einige Nationen, mit einem gewissen Fluor-Anteil kann man immer noch fahren, diese werden bei den Messmethoden nicht festgestellt. Es ist so ein kleiner Anteil, dass das Gerät diesen gar nicht feststellen kann. Wir können aber auch nicht sagen, ob das ein Zehntel oder zwei Hundertstel ausmacht, das ist extrem schwierig zu testen.

Was macht Swiss-Ski proaktiv?

Swiss-Ski stellt selber Wachs her und macht dazu Forschungen. Wir befassen uns mit dem Thema seit drei Jahren und entwickeln Wachse auf Non-Fluor-Basis. Die Schwierigkeit ist aber, wie die Rückstände auf dem Belag getestet werden. Was das neue Wachs betrifft, ist man in der Entwicklung noch nicht so weit wie mit dem fluorhaltigen, speziell bei nassem und schmutzigem Schnee. Das ist im alpinen nicht so schlimm wie im nordischen Bereich.

Welche Probleme hatten Sie bei Ihren Tests?

Wir haben auch Non-Fluor-Wachse getestet, damit hatten wir zu Beginn zu kämpfen, weil diese beim Messgerät auch positiv anzeigten. Die FIS muss aber alle Produkte, die rot anzeigen, in ihr Gerät einlesen. Wenn man ein neues Wachs entwickelt, muss man zuerst zur FIS gehen, um dieses testen zu lassen. Es ist eine extrem komplexe Sache.

Macht das Verbot mögliche Sabotageakte realistischer?

Diese Ängste haben die Serviceleute, ja. Sie fragen sich: Muss ich die neu gewachsten Rennski nun mit aufs Hotelzimmer nehmen? In Skiabstellräumen sind viele Nationen vertreten und man kann sie je nachdem nicht mal abschliessen. Wer keinen eigenen Servicemann hat, muss die Ski eigentlich immer mitnehmen.

Wie muss man sich denn die Sabotage vorstellen?

Wenn du jemanden sabotieren willst, musst du den gesamten Ski mit einem Fluorspray einsprühen. Dann wirst du im Ziel sicher disqualifiziert. Wenn du aber nur an einem Ort punktuell schnell draufsprühst, merkt das die FIS. Sie checken die Ski ja an mehreren Orten.

Kann es zur Farce mit Dutzenden Disqualifikationen kommen?

Diese Befürchtungen gibt es, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das die FIS machen wird. Damit würden sie den ganzen Sport kaputtmachen. Die FIS spricht immer von einem Prozent Toleranzbereich in ihren Richtwerten. Wenn ein Fahrer 1,2 oder 1,3 Prozent aufweist, wird er nicht disqualifiziert, sondern vorerst ermahnt. Erst beim wiederholten Vergehen gäbe es Konsequenzen. Ob aber jemand 0,8 oder 1,2 Prozent aufweist, das hat meiner Meinung nach keinen Einfluss auf die Performance. Die hochfluorierten Wachse geben hingegen Werte von 15 bis 30 an, also deutlich drüber, dann ist es klar.

«Fluor hat man auch in den Skikleidern. Da gelangt viel mehr in die Umwelt als vom Skisport» Experte Daniel Züger.

Was ist die Alternative zu Fluor?

Das sind Silikon-Additive. Lustig ist, die gabs bis 1989, dann wechselte man auf Fluor – und nun also wieder zurück. Vom Rennsport her gelangen jedoch nur 2,5 Gramm Fluor pro Jahr weltweit in die Umwelt. Aber Fluor hat man auch in den Skikleidern. Da gelangt viel mehr in die Umwelt als vom Skisport. Für die Serviceleute, die die Fluordämpfe einatmen mussten und täglich mit den Ski arbeiten, ist es jetzt aber besser.

Im Breitensport ist fluorhaltiges Wachs also weiterhin erlaubt, das macht doch keinen Sinn?

Ja, das sagen wir auch. Jedes Sportgeschäft darf Fluor-Wachs verkaufen. Das Reglement gilt nur für alle FIS-Stufen bis hinauf zum Weltcup.

Wie lautet denn die Begründung der FIS für das Verbot?

Dass es für die Umwelt besser ist – und die FIS schreibt Nachhaltigkeit gross. Vor drei Jahren sollte das Verbot bereits eingeführt werden, es hiess jeden Frühling, dass es komme. Durch den Sommer merkten sie, dass sie es nicht testen konnten, dann wurde es zweimal verschoben. Wir sind alle gespannt, wie das in dieser Saison ablaufen wird.

