Kanton Baselland: Fluss nach Ausbruch von Krebspest zu Sperrgebiet erklärt

Hunde sollen das Gewässer meiden und Kleider und Gerätschaften, die mit dem Wasser Kontakt hatten, müssen desinfiziert und danach getrocknet werden. Auch Fischen ist verboten. Nach einem Ausbruch der Krebspest hat der Kanton Baselland den Flusslauf der Lüssel in mehreren Gemeinden zum Sperrgebiet erklärt. Dies teilte das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen am Montag mit. Betroffen sind die Gemeinden Lauwil, Brislach und Zwingen.

Wie die Pest im vorliegenden Fall in die Lüssel kam, ist nicht klar. Sie könnte über kontaminiertes Wasser an Fischereiutensilien, Stiefeln oder Booten in neue Gewässer verschleppt worden sein. Auch nicht-einheimische Krebsarten sind eine häufige Ansteckungsquelle, da sie die Krebspest zwar tragen, im Gegensatz zu den einheimischen Krebsen aber nicht daran erkranken. Die einheimischen Bestände sind ohnehin in den vergangenen 50 Jahren schon stark zurückgegangen, weil ihr Lebensraum zunehmend verdrängt wurde.