Uganda: Flusspferd verschluckt Zweijährigen und spuckt wieder aus

Nur um ein Haar hat der zweijährige Paul eine Flusspferd-Attacke überlebt. Der Junge aus Uganda spielte in seiner Heimat in der Nähe seines Elternhauses, als plötzlich ein Flusspferd auftauchte und ihn ins Wasser zog. Das Tier hatte die Rechnung jedoch ohne einen mutigen Augenzeugen gemacht. Das Flusspferd habe «den Jungen am Kopf gepackt und die Hälfte seines Körpers verschlungen», so die lokale Polizei. Der Augenzeuge bewarf es aber mit Steinen und schrie es an, bis Paul wieder ausgespuckt wurde.