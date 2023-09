Sturmtief «Daniel»: Starke Unwetter in Griechenland – ein Toter

Bei schweren Unwettern ist in Mittelgriechenland ein Mensch ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag dem Sender ERT. Der Viehwirt sei von einer einstürzenden Mauer erschlagen worden. Ein weiterer Mann werde vermisst. Sturmtief «Daniel» sorgte in vielen Teilen Griechenlands für Probleme. In etlichen Städten wurden Strassen überschwemmt, wie griechische Medien berichteten.