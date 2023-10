Flutkatastrophe Ahrtal: Fund von Knochen von Vermisstem

1 / 3 Verheerende Regenfälle im Juli 2021 liessen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Flüsse über die Ufer treten. Boris Roessler/dpa Viele Menschen starben, manche gelten noch immer als vermisst. Thomas Frey/dpa Die Flutkatastrophe hat ihre Spuren hinterlassen: Im August 2023 wurde die Bahnbrücke in Altenahr, die durch das Wasser schwer beschädigt worden war, abgerissen. IMAGO/Rainer Unkel

Darum gehts Bei einer Cleanup-Aktion an der Mündung der Ahr stiessen Müllsammler auf Knochen.

Nun konnten diese einer seit 2021 vermissten Person zugeordnet werden.

Die Person war während der Flutkatastrophe 2021, die das Ahrtal besonders hart traf, umgekommen.

Vor rund zwei Wochen wurden bei einer Müllsammelaktion an der Mündung der Ahr in Rheinland-Pfalz Knochen gefunden – nun steht fest, dass sie von einem Vermissten der Flutkatastrophe aus dem Jahr 2021 stammen. Die Angehörigen seien über die Identifizierung informiert, teilte die Polizei Koblenz am Dienstag mit. Weitere Details wurden nicht genannt.

Ahr mündet in den Rhein

Die Knochen waren am 15. Oktober gefunden worden. Bei einer neuerlichen Absuche mithilfe eines Leichenspürhunds und einer Drohne wurden dann weitere Knochen gefunden, die ebenfalls an die Rechtsmedizin übergeben wurden. Der Fundort liegt nach Polizeiangaben in einem schwer zugänglichen und unwegsamen Bereich neben der Ahrmündung, der bei der Flut 2021 überschwemmt wurde. Die Ahr mündet in Sinzig in den Rhein.

Am 14. Juli 2021 verwüstete ein durch sintflutartige Regenfälle ausgelöstes verheerendes Hochwasser grosse Gebiete in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, viele Gemeinden wurden zerstört. In Rheinland-Pfalz starben mindestens 135 Menschen, in Nordrhein-Westfalen gab es 48 Tote. Ein Mann aus dem Ahrtal gilt weiterhin als vermisst.

