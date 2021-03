News-Scouts fanden diese Flyer in ihren Briefkästen in Zürich Nord vor.

Diese Zettel machen momentan in Zürich die Runde.

In der Stadt Zürich werden seit Tagen Flyer verteilt, die das Ausstellen von Fake-Impfpässen gegen Bezahlung in Bitcoin versprechen.

«Top Angebot – sofort Zugreifen: Fake-Impfung inklusive Impfpasseintrag und ärztlicher Bescheinigung, statt 169 nur 99 Franken!»: Mit diesem Slogan sind in Zürich seit Tagen Flyer im Umlauf, die die Ausstellung von gefälschten Corona-Impfpässen versprechen. «Mit einer Impfung werden bald mehr Privilegien möglich sein», warnen die Urheber des Flyers. Sie versichern, dass ihre Bescheinigung ausreicht, um in den Genuss solcher Sonderrechte zu kommen. Bezahlt werden soll per Bitcoin, das PDF mit Bestätigung der Corona-Impfung soll innert weniger Tage eintreffen.