Zürich

Flyeraktion von Maskengegnern war minutiös geplant

Vergangenen Samstag wurden in Zürich Flyer gegen die Maskenpflicht verteilt. Nun zeigt sich, wer dahintersteckt und wie sorgfältig die Aktion geplant war.

Diese Flyer wurden vergangenen Samstag in Zürich verteilt. Experten verurteilten die Aktion. So sagte Marcel Tanner von der Covid-Taskforce des Bundes: «Die Aussagen sind falsch. Sie haben keine wissenschaftliche Grundlage.»

Die Flyer-Aktion sorgte für Aufsehen: Am Zürcher Bellevue verteilte vergangenen Samstag ein Mann Broschüren zur Maskenpflicht. Sie waren hochwertig gedruckt, das Design erinnerte an offizielle BAG-Publikationen. Die Flyer warnten vor der «unsinnigen und gefährlichen» Maskenpflicht. So wurde etwa behauptet, «Alltagsmasken» würden nicht vor Viren schützen oder dass sich beim Maskentragen Viren stärker in der Lunge vermehren würden.