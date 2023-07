Flying Dress Shootings: Auf Santorini kostet dich ein Ferienfoto bis zu 2000 Franken

Perfekt gestylte Frauen, weiss-blaue Häuser, das glitzernde Meer im Hintergrund und lange, im Wind flatternde Kleider – was aus einem Werbespot entsprungen sein könnte, sind in Wirklichkeit Ferienbilder auf der griechischen Insel Santorini. Und dafür blättern Touristinnen gerne mal bis zu 2000 Franken hin.

Dahinter steckt das Unternehmen Santorini Flying Dresses, welches seit 2015 Fotoshootings mit «fliegenden Kleidern» anbietet. Interessierte haben die Wahl zwischen verschiedenen Packages. Das günstigste Shooting kostet 300 Franken, inklusive einem professionellen Fototeam – jedoch ohne Kleid. Wenn du also nicht per Zufall ein mehrere Meter langes Satinkleid im Schrank hängen hast, musst du wohl oder übel tiefer in die Tasche greifen.