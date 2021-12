Guy Parmelin zu Pandemiemanagement – «Der Föderalismus gehört zur Schweiz wie das Amen in der Kirche»

Der Föderalismus sei Teil der direkten Demokratie und doch aber gerade in Krisensituationen manchmal «schwerfällig» und «kompliziert».

Es gelte aber «die Schwächen des Föderalismus in Krisen zu analysieren», so der SVP-Bundesrat. Es sei nun notwendig, die nötigen Lehren aus der Pandemie zu ziehen. Natürlich sei der Föderalismus manchmal schwerfällig und kompliziert. Doch dafür seien die Entscheidungen alle breit abgestützt, wie die zwei Volksabstimmungen seit Beginn der Pandemie gezeigt hätten.

« Der Föderalismus gehört zur Schweiz wie das Amen in der Kirche », so Parmelin weiter . Doch könne man an Optimierungen arbeiten, « zum Beispiel im Zusammenspiel zwischen den Staatsebenen » .