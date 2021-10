Bis zu 109 km/h – Föhnsturm in den Alpentälern kündigt Wetterumschwung an

In Teilen der Schweiz windet es am Sonntag schon stark. Auf die neue Woche folgt ein Temperatursturz.

Am Sonntag ziehen an einigen Regionen Sturmböen von über 100 km/h durch die Alpentäler.

Die Meteo-Dienste hatten es bereits angekündigt und am Sonntagmittag wurde es auch Realität: Föhnstürme ziehen durch verschiedene Alpentäler. So vermeldet Meteonews am Sonntag kurz vor elf Uhr auf Twitter Sturmböen von über 109 km/h in Altdorf UR.