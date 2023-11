Föhnsturm : In diesen Regionen solltest du heute besonders vorsichtig sein

Auch am Sonntag sind vor allem in den rot eingefärbten Gebieten starke Windböen möglich.

In den dunkelorange eingefärbten Gebieten besteht eine erhebliche Gefahr durch Unwetter, in der auf der Karte schraffierten Flächen ist eine erhebliche Gefahr zumindest möglich.

Besonders in höheren Lagen sind am Samstag Sturmböen von bis zu 100 km/h möglich.

Zum Herbst gehören Stürme – und an diesem ersten Novemberwochenende erwartet uns der erste. Der Samstag startet in der Zentral- und Ostschweiz noch teils sonnig, im Tagesverlauf ziehen aber die ersten Wolken auf. «Morgen Samstag liegen wir bereits im Vorfeld der nächsten Störung, einer Okklusion», heisst es von MeteoNews. Und diese macht sich vor allem im Berner Oberland und dem Urnerland bemerkbar – dort sind Böen mit bis zu 100 km/h möglich. Im Rheintal sind diese etwas abgeschwächt, 60 bis 90 km/h sind aber auch dort möglich. Aber auch im gesamten nördlichen Teil der Schweiz ist das Gefahrenpotenzial gegeben: Ein Blick auf die Karte von MeteoSchweiz zeigt: Im Norden und in der Zentralschweiz ist das Gefahrenpotenzial erheblich – auch in niederen Lagen.

Am Sonntag geht der Sturm in die zweite Runde

Der Sonntag bringt keine nachhaltige Entspannung im Wettergeschehen: Der Südwestwind wird dann besonders heftig «pusten», im Flachland werden Windspitzen von 60 bis 80 km/h erwartet. «MeteoNews» spricht allerdings nur von einem Herbst-«Stürmchen», zumindest in den niederen Lagen. In den Bergen sieht die Situation dagegen schon wieder anders aus: Orkanböen von bis zu 188 km/h sind möglich! Dort, wo der Föhn noch pustet, wird die 15 Grad-Marke erneut geknackt, ansonsten liegen die Werte nur zwischen elf und 13 Grad. Ansonsten bleibt es bewölkt, mit ein paar Schauern hie und da.

Für alle, die jetzt schon jammern und sich sonnigere Zeiten herbeisehnen: Auch in der kommenden Woche wird es nicht besser, zumindest was die Unbeständigkeit des Wetters anbelangt: «Ein stabiles Hoch ist nicht in Sicht», vermeldet MeteoNews. Am Montag verläuft der Start in den Tag zwar recht sonnig, im Tagesverlauf gibt es aber wieder mehr Wolken. Der Südwestwind wird dann zwar etwas nachgelassen haben, teils sind aber immer noch Böen von 40 bis 50 km/h möglich. In der Westschweiz werden diese aber tendenziell heftiger ausfallen. Die Temperaturen liegen dann bei rund zwölf Grad.