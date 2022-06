Smartphones auf dem Vormarsch: Folgen Billettautomaten bald den Telefonkabinen ins Museum?

Teurer Betrieb und Unterhalt, schnell veraltet und immer unbeliebter. So steht es um ÖV-Billettautomaten in der Schweiz. Vielleicht wird es sie in zehn Jahren noch geben, aber sie werden wohl völlig anders aussehen.

Was tun mit fast neuen und trotzdem schon veralteten Billettautomaten? In der Region Basel kann man zwar noch mit Bargeld zahlen. Kontaktlos mit Karte liegt aber nicht drin.

Darum gehts

Macht das Smartphone nach der Telefonkabine nun auch den Billettautomaten zum Museumsstück? Immer mehr Personen, die den öffentlichen Verkehr nutzen, kaufen ihre Billette und Abos digital, oft via App. Einen Einblick in das Kaufverhalten geben die Zahlen der SBB: Im Jahr 2019 waren es noch 52,8 Prozent über digitale Kanäle, 2021 waren es bereits 69,9 Prozent.

Der Anteil an Automatenkäufen sank in den drei Jahren von 34,1 Prozent auf 20,9 Prozent. Der Rest entfällt jeweils auf Käufe an Schaltern oder automatische Aboverlängerungen. Der Betrieb der Automaten ist zwar nicht nur eine Frage der Rentabilität, aber wie bei den Telefonkabinen wird wohl der Punkt kommen, an dem man aus der Zeit gefallene Geräte nicht mehr unterhalten will.

Kaum installiert, schon veraltet

Neben schwindender Beliebtheit plagt die Automaten noch ein zweites Problem: Die kostspielige Infrastruktur kann nicht von einem Tag auf den anderen angepasst werden. Die Lebenserwartungen der Maschinen gehen in die Jahrzehnte. So kann man etwa im Raum Basel auch im Jahr 2022 noch nicht kontaktlos zahlen, wie die «bz Basel» (Paywall) schreibt.

Laut Sonja Körkel, Sprecherin der Basler Verkehrsbetriebe (BVB), sind 550 neue Automaten nur wenige Jahre zuvor installiert worden, bevor kontaktloses Zahlen sich etablierte, so die Zeitung. Man hatte also plötzlich funktionierende Geräte, die ein wichtiges Bedürfnis der Kundschaft nicht abdecken.

Und jetzt?

Was also tun? Nochmal Geld in die Hand nehmen und die Geräte aufrüsten, oder sie ihren Dienst verrichten lassen, im Wissen, dass sie veraltet sind? Laut der «bz» tüftelt die BVB zumindest daran, bis nächstes Jahr im Kanton Basel-Stadt mit Twint und digitalen Kreditkarten nachzurüsten.

Anders sieht das Andreas Büttiker, Chef der Baselland Transport AG (BLT). «Das sind Steuergelder, die wir nicht verpulvern möchten», sagt er der Zeitung. Billettkäufe über Smartphones hätten in den vergangenen Jahren «massiv zugenommen», die Automaten seien «Auslaufmodelle». Ganz abschaffen wolle sie Büttiker nicht, er sei aber überzeugt, dass sie «je länger, je weniger eine Rolle spielen» würden.

Automaten ja, Bargeld eher nein

Im Gespräch mit 20 Minuten betont Büttiker, dass im Rahmen des Service public eine Möglichkeit bestehen bleiben muss, um Billette an den Stationen zu kaufen. Und nicht alle Personen hätten Zugang zu einem Smartphone. Aber ob die nächste Generation von Automaten noch Bargeld akzeptiert, ist für ihn die grosse Frage. In den skandinavischen Ländern habe man sich bereits davon verabschiedet. «Die Technik, die die Barzahlungen verarbeitet, ist sehr teuer in der Anschaffung und im Unterhalt», sagt er. Ohne sie könne man viel Geld sparen, aber ob der Verzicht darauf sinnvoll ist, müsse zuerst geprüft werden.

Wenn 2027 die Automaten in der Region Basel ersetzt werden, sind die alten Modelle wegen des technischen Fortschritts wohl tatsächlich reif fürs Museum. Wie ihre Nachfolger aussehen werden, kann derzeit nur spekuliert werden. «Vielleicht ist es dann nur noch ein Touchscreen mit einem Zahlterminal», sagt Büttiker. Heute gängige Zahlungsmethoden wie kontaktloses Zahlen oder via Smartphone werden akzeptiert.

