Super League: Folgt auf Meister-Party beim FC Zürich der grosse Kater?

Spieler, Trainer und Stadion : Folgt auf Meister-Party beim FCZ der grosse Kater? Diese Probleme gibt es

Nach dem Titelgewinn tun sich in Zürich gleich vier grosse Baustellen auf. Bleibt André Breitenreiter? Wie stark wird das Kader in der nächsten Saison sein? Auch gibt es Probleme mit den Büetzer Buebe.

Darum gehts Die Qualifikation zur Champions League wird für den FC Zürich zur Herkules-Aufgabe.

Mehrere Leistungsträger könnten den Schweizer Meister ablösefrei verlassen.

Und was läuft mit Meistertrainer André Breitenreiter?

Hinzu kommt das Problem mit dem Stadion.

Champions League: Es braucht Losglück

Olympiakos Piräus, Roter Stern Belgrad und Schachtar Donezk – so könnte der Horror-Weg des FC Zürich in die Gruppenphase der Champions League aussehen. Immerhin, nach dem Ausschluss aller russischer Teams aus sämtlichen Uefa-Wettbewerben muss der ungesetzte FCZ «nur» noch drei statt vier Quali-Runden überstehen. Setzte man sich im ersten Duell durch, stehen die Zürcher bereits sicher in der Conference League. Bei einer Pleite ginge es in der dritten Quali-Runde der Europa League weiter. Scheitert der FCZ auch dort, winkt in den Playoffs der Conference League die letzte Chance auf einen europäischen Herbst.

Beim frischgebackenen Meister schätzt man die Ausgangslage realistisch ein. «Für die Teilnahme an der Champions League brauchen wir Losglück», weiss auch FCZ-Leader Blerim Dzemaili. «Der Verein muss nun schauen, was er will.» Soll der Traum von der Königsklasse Realität werden, müsse auf jeden Fall in den Kader investiert werden.

Termine: Büetzer Buebe sind ein Problem

Beim Erreichen eines internationalen Wettbewerbs stünde man beim Meister aber so oder so vor einem weiteren Problem. Während des ersten Spieltages vom 6. bis 8. September findet im Letzigrund das alljährliche Leichtathletik-Meeting Weltklasse Zürich statt. Eine Woche später ist das Doppelkonzert der britischen Pop-Ikone Ed Sheeran vorgesehen. Und bereits ein allfälliges Playoff-Hinspiel (16. – 18. August) käme den zwei Auftritten der Büetzer Buebe (19. und 20. August) in die Quere.

Heisst: Die Zürcher müssten in ein anderes Stadion ausweichen. «Das ist sehr, sehr ärgerlich», klagt Präsident Ancillo Canepa. Die Uefa schreibt derweil vor, dass jeder Club die Gruppenphase im gleichen Stadion bestreiten muss. Möglich wären etwa die Arenen in St. Gallen oder auch Luzern.

Der Kader: Was ist mit Ceesay?

Gleich bei zehn Spielern läuft im Sommer der Vertrag aus. Darunter befinden sich mit Ousmane Doumbia, Assan Ceesay, Blaz Kramer und dem zuletzt in der Dreierkette gesetzten Lindrit Kamberi auch mehrere Leistungsträger. Mittelfeld-Motor Doumbia steht wohl kurz vor der Unterschrift in Lugano, Topscorer Ceesay soll es wohl ins Ausland ziehen. Hat sich FCZ-Sportchef Marinko Jurendic bei den Vertragsverhandlungen etwa verpokert?

Schon im letzten Sommer musste sich der ehemalige Aarau-Coach heftige Kritik gefallen lassen. Toni Domgjoni und Benjamin Kololli verliessen den Verein aufgrund ihrer ausgelaufenen Verträge zum Null-Tarif, Hekuran Kryeziu, Adrian Winter und Club-Legende Marco Schönbächler erhielten keine neuen Arbeitspapiere. Jurendic blieb aber cool und legte mit den ablösefreien Zuzügen von Adrian Guerrero (Valencia) und Nikola Boranijasevic (Lausanne) den Grundstein für den 13. Zürcher Meistertitel.

Der Trainer: André Breitenreiter

«Ich bin meistens einer der letzten, der nach Hause geht», sagte André Breitenreiter am Sonntag kurz nach Start der Zürcher Meister-Party. Im Sommer könnte der FCZ-Trainer nun aber einer der ersten sein, der sich aus Zürich verabschiedet. Zwar betont der 48-Jährige stets, wie wohl er sich in Zürich fühlt und dass er seinen noch ein Jahr laufenden Vertrag erfüllen möchte. Doch was soll Breitenreiter, der einen Vertrag bis 2023 hat, mit dem FCZ noch erreichen?

Nochmals eine solche Seuchensaison wird sich die Konkurrenz aus Basel und Bern kaum einziehen – oder zumindest nicht beide. Kommt ein Angebot aus der Bundesliga, dürfte Breitenreiter durchaus ins Überlegen kommen. Mit dem Deutschen würde der unbestrittene Baumeister des FCZ-Erfolgs nach nur einer Saison bereits wieder von Bord gehen. «Ohne ihn würden wir heute nicht den Titel feiern», sagt Blerim Dzemaili über seinen Trainer.

