Champions-League-Halbfinal: Pfostenkracher von Thiago! Liverpool drückend überlegen

Nach 45 Minuten kann man sich eigentlich nur die Frage stellen: Wann fällt hier das erste Tor für Liverpool. Die Gastgeber sind in Anfield komplett überlegen. Villarreal stellt sich nur auf Konter ein und viele gab es davon bislang nicht zu vermelden. Die Bayern-Bezwinger haben nach vorne kaum was zu bieten, werfen sich aber in der Defensive in jeden Zweikampf. Salah, Mané und Thiago vergaben aber auch Topchancen.