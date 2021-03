Die Young Boys werden in der Startphase von den Niederländern überrannt. Nur YB-Goalie Faivre haben es die Schweizer zu verdanken, dass sie nicht in Rückstand geraten. Der Mann, der den Verletzten von Ballmoos ersetzt, hält mehrere Bälle mirakulös. Gefährliche Aktionen hat der Schweizer Meister überhaupt nicht. Zu ungenau sind die Pässe, zu wenig schnell die Konter. Kurz: YB kann mit dem 0:0 zufrieden sein. Ganz im Gegensatz zu Ajax: Der niederländische Meister wird sich nerven, dass er noch in Führung liegt. Doch Fakt ist: Die Young Boys müssen sich steigern. Dass sie das können ist klar. Schliesslich sagte selbst Ajax-Coach ten Haag vor der Partie: «Wenn die YB-Spieler angreifen, ist es wie ein Raubüberfall.»