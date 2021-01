Klappe die Dritte. Zum letzten Mal an diesem Wochenende heisst es: Wer gewinnt das Rennen in Crans-Montana?

Die Antwort könnte zum dritten Mal heissen: Sofia Goggia. Denn die Italienerin ist im Moment das Mass aller Dinge. Nach zwei Abfahrtssiegen in Folge will die Frau aus Bergamo auch heute triumphieren. Doch im Super-G ist jemand anderes die Gejagte. Und zwar keine Geringere als Lara Gut-Behrami. Die Tessinerin führt die Disziplinenwertung vor der Tschechin Ester Ledecka an, die ebenfalls Ansprüche auf das Podest stellen wird.