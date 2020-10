Corona am Giro d’Italia : Folgt nach dem Rückzug zweier Teams der Abbruch?

Zwei Teams steigen wegen Coronafällen aus dem Giro d’Italia aus. Sie sind nicht die einzigen mit positiven Fällen. Kann das Rennen zu Ende gefahren werden?

Was der Tour de France in drei Wochen erspart blieb, bekommt der Giro d'Italia mit voller Wucht schon nach dem ersten Ruhetag zu spüren: Zwei Topfahrer und zwei Teams beenden kurz vor dem Start der zehnten Etappe wegen positiver Corona-Fälle die 103. Italien-Rundfahrt. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, wurden zwei Fahrer und sechs weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet.