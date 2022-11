Armeeübung: Soldaten schlagen Zeit mit Fondue essen und jassen tot

GSoA kritisiert Energieverbrauch

Auch die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee übt Kritik an Pilum 22: Die Übung sei «ein Schlag ins Gesicht» für den Klimaschutz. «Die Streitkräfte verursachen weltweit etwa fünf Prozent des Treibhausgasaustosses. Das ist mehr als das Doppelte der Zivilluftfahrt», heisst es in einer Mitteilung. «Zudem geben die reichsten Länder, darunter die Schweiz, für ihre Armeen das Dreissigfache dessen aus, was sie an Klimahilfen für die von den Folgen des Klimawandels am stärksten betroffenen Länder im Globalen Süden leisten.»