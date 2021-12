Bregenz (A) : Fondue-Plausch endet mit ausgebrannter Wohnung

Im vorarlbergischen Bregenz wollten am Donnerstag vier ältere Damen gemeinsam Fondue essen. Wollten. Denn bevor sie Brot ins Caquelon tunken konnten, brach ein Feuer aus.

In Bregenz (A) kam es am Donnerstag zu einem Brand in einer Wohnung.

Am Donnerstagabend wollten vier Damen im Alter von 64, 75, 76 und 77 Jahren in einer Wohnung im fünften Stock eines Wohnhauses in Bregenz (A) gemeinsam Fondue essen. Um das Fonduegeschirr zu erwärmen, wurde Brennspiritus verwendet. Dabei kam es laut Angaben der Damen zu einer explosionsartigen Entzündung, wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Freitag mitteilte. Die vier Frauen versuchten sogleich, das entstandene Feuer zu löschen, was ihnen jedoch nicht gelang.