Instagram

So ein scharfes Süppchen wärmt die Seele, das Herz und den Bauch.

Bei so einem Teller Pasta, läuft einem nur schon beim Foto anschauen das Wasser im Mund zusammen.

Die Kult-Bäckerei Pophams aus London präsentiert auf ihrem Insta-Account süsse und salzige Gebäcke, für die man am liebsten gleich auf die Insel reisen würde. Ausserdem stellen sie seit Neustem auch extrem verführerische Pasta her. Leider verraten sie auf ihrem Insta keine Rezepte – mit etwas Können und Kreativität lassen sich die Sachen aber bestimmt reproduzieren.

Beim Insta-Account von Julia Sherman ist der Name Programm. Auf Salad for President finden sich fast 2500 Beiträge, in denen die Köchin ihre ausgefallensten und frischesten Salate zeigt. Genug für ein paar weitere Monate im Homeoffice.