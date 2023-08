Tiktok-Trend: Gefrorenes Obst wird gerieben und zu Eis verarbeitet

Vor allem auf Tiktok wird im Moment fleissig gefrorenes Obst gerieben. Entweder man macht daraus eine Art fruchtigen Glacebecher oder man reibt es zum Beispiel über Joghurt oder (in der salzigen Version) Burrata. So geht das Blitz-Rezept: Gefrorenes Obst wie Pfirsiche, Erdbeeren, Mangos oder so ziemlich alles, was dir schmeckt, wird durch einfaches Reiben über eine Küchenreibe in einen kühlenden Snack verwandelt.