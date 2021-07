Food-Marke will asiatisches Gericht verbessern und erntet Shitstorm

«Für die westlichen Gaumen modernisiert»

Wie die selbsternannte Congee - Queen in einem Blogeintrag mit dem Titel « How I discovered the miracle of congee and improved it » ( auf Deutsch: Wie ich das Wunder von Congee entdeckte und es verbesserte) s chreibt , habe sie über 20 Jahre verschiedene Kombinationen ausprobiert, um die passenden zu finden, «die in unserer modernen Welt funktionieren».