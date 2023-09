Food-Mythen: Ist frisches Obst und Gemüse wirklich gesünder als Dosenkost?

Deine Lebensmittel-Einkäufe, das Kochen, die Ernährung generell – das sind Themen, die immer wieder heiss diskutiert werden. Doch es ranken sich auch Mythen und Sagen um bestimmte Lebensmittel , die nicht richtig sind. Einige davon hast du vielleicht von deinen Eltern übernommen, andere kommen immer mal wieder in den sozialen Medien auf. Doch diese drei kannst du getrost überhören.

Hat dir schon mal jemand gesagt, dass frisches Obst und Gemüse im Vergleich zu Konserven, Tiefkühlkost oder getrockneten Varianten immer gesünder sind? Das ist so nicht ganz richtig. Trotz des hartnäckigen Glaubens, dass frisch am besten sei, kann gefrorenes, konserviertes und getrocknetes Obst und Gemüse genauso nahrhaft sein wie frisches.

Sara Bleich, ehemalige Direktorin für Ernährungssicherheit in den USA

Das erklärt Sara Bleich, ehemalige Direktorin für Ernährungssicherheit im US-Landwirtschaftsministerium und Professorin für Gesundheitspolitik an der Harvard School of Public Health. Sie sagt zur «New York Times»: «Konserven sind eine einfache Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass zu Hause immer Obst und Gemüse zur Verfügung steht.»

Kalorien als Top-Faktor für Zu- oder Abnahme

Statt sich ausschliesslich die Kalorien anzusehen, sollte man lieber schauen, was genau man isst.

«Vielmehr sind es die Arten von Lebensmitteln, die wir essen, die langfristig zu diesen Erkrankungen führen können», so Dariush Mozaffarian, Professor für Ernährung und Medizin an der Tufts University, zur Zeitung. Ultrahochverarbeitete Lebensmittel (wie zum Beispiel Müesli, Backwaren, Energieriegel, Limonaden und Süssigkeiten) seien dabei besonders risikoreich.

Der schlechte Ruf der Kartoffel

Auch Kartoffeln werden oft aufgrund ihres hohen glykämischen Index in der Ernährungswissenschaft kritisiert. Denn sie enthalten schnell verdauliche Kohlenhydrate, die den Blutzuckerspiegel erhöhen können. Doch Kartoffeln können gar gesundheitsfördernd sein, wie Daphene Altema-Johnson von der Johns Hopkins University in Baltimore (USA) gegenüber der Zeitung betont.

Nicht so schlecht wie ihr Ruf: die Kartoffel.

Den schlechten Ruf haben sie gar nicht verdient, denn sie sind reich an Vitamin C, Kalium, Ballaststoffen und anderen Nährstoffen, insbesondere wenn sie mit der Schale verzehrt werden. Ausserdem sind sie preiswert und das ganze Jahr über in Lebensmittelgeschäften erhältlich.