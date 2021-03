Wyatt Teller, Guard der Cleveland Browns, hat sich einen massiven Shitstorm eingehandelt. Die Ex-Basketballerin Hannah Cook postete ein Video auf Instagram, das den Football-Profi zeigt, wie er einen toten Alligator, den er selbst bei der Jagd erlegt hatte, durch die Sümpfe von Florida trägt – Cook war mit dabei. Sie schreibt zum Video eine Nachricht an die Verlobte des 26-Jährigen: «Ich wünschte, du wärst dabei. Aber keine Sorge, Wyatt bringt ein Souvenir mit!» Tellers Verlobte Carly Whiting postete danach das Foto und das Video ebenfalls und fragte: «Das ist also mein Hochzeitsgeschenkt?»

Mit dabei bei der Jagd war auch Zach Sieler, er ist Spieler der Miami Dolphins. Sieler ist zudem Mitbesitzer der Firma «Clay Gully Outfitters», dem grössten, ganzjährig geöffneten Freiland-Alligatoren-Jagdausstatter in Florida. Somit hat Teller eigentlich nichts Illegales getan.

Bei Tierschützern sorgte die Aktion trotzdem für Wirbel. «Hat er den Alligator etwa nur für das Gewichtheber-Video getötet?», «Das ist ekelhaft! So grausam! Das arme Tier hat es nicht verdient, für einen Typen zu sterben, der nur ein bisschen Spass haben will.» oder «Soll das Tragen eines toten Tieres eigentlich irgendwen beeindrucken?», posteten aufgebrachte User unter das verstörende Video.

Es gab aber auch User, die Teller verteidigten. So schrieb einer: «Die Jagd ist eine natürliche Kontrolle der Tierpopulationen. Wenn Sie beispielsweise zu viele Hirsche in der Population haben, verbrauchen diese so viel, dass sie anderen Tierpopulationen schaden.»