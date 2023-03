Foster Moreau: Beim Football-Profi wurde Krebs festgestellt

Football-Profi Foster Moreau aus der US-amerikanischen NFL hat eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Der 25-Jährige kündigte daraufhin am Mittwoch an, seine Karriere zu unterbrechen. Moreau spielte in der vergangenen Saison bei den Las Vegas Raiders, danach war er ohne Vertrag. Die Erkrankung wurde seinen Angaben nach festgestellt, als er sich bei den New Orleans Saints vorstellte und sich dort dem obligatorischen Medizin-Check unterzog.