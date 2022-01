7 Super-Bowl-Siege : Football-Superstar Tom Brady (44) beendet nach 22 Jahren seine Karriere

NFL-Legende Tom Brady beendet mehreren US-amerikanischem Medien zu Folge seine Karriere. Der 44-Jährige gilt als der beste Quarterback aller Zeiten.

1 / 1 Tom Brady beendet seine aktive Karriere per sofort. AFP

Darum gehts Tom Brady beendet seine NFL-Karriere.

Der 44-Jährige gewann in seiner 22-jährigen Karriere insgesamt sieben Mal den Super Bowl.

Zuletzt spielte de Quarterback bei den Tampa Bay Buccaneers.

Die Karriere des erfolgreichsten Football-Spielers der Geschichte ist zu Ende. Am Samstagabend (Schweizer Zeit) berichten mehrere US-amerikanische NFL-Experten, dass Superstar Tom Brady seine Karriere nach insgesamt 22 Jahren per sofort beendet. Zuletzt spielte der 44-Jährige bei den Tampa Bay Buccaneers, mit denen er am vergangenen Wochenende in der Divisional Round der Playoffs an den L.A. Rams scheiterte.

Der «GOAT» (Greatest of All Time) gewann in seiner Karriere insgesamt sieben Mal den Super Bowl und ist damit der erfolgreichste Spieler der Geschichte. Nach 20 Jahren bei den New England Patriots wechselte er 2020 zu den Tampa Bay Buccaneers und gewann gleich in seiner ersten Saison seinen siebten Titel.

Insgesamt 15 Mal wurde Brady in seiner Karriere in den Pro Bowl, also unter die besten Spieler einer Saison, gewählt. Dreimal gewann er den MVP-Titel des wertvollsten Spielers. 2000 war Brady im NFL-Draft erst an 199. Stelle von den New England Patriots ausgewählt worden. In den kommenden 22 Jahren sollte die erfolgreichste Karriere aller Zeiten folgen.

