Spencer Webb: Football-Talent (22) rutscht bei Klippensprung aus und stirbt

Bei einem Klippensprung ist er ausgerutscht und in die Tiefe gestürzt.

Der 22-jährige Spencer Webb, der bei den Oregon Ducks spielte, verunglückte am Triangle Lake in Oregon, nahe der Stadt Eugene. Webb soll Behördenangaben zufolge auf einer Felsformation ausgerutscht und rund 90 Meter in die Tiefe gestürzt sein. Das Football-Talent erlitt schwere Kopfverletzungen. Jede Hilfe kam zu spät.