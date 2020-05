Charity-Match

Footballer Brady fordert Golfer Woods heraus

Profi-Golfer Tiger Woods und Phil Mickelson duellieren sich live im Fernsehen. Sie erhalten Gesellschaft von zwei Football-Legenden.

Es klingt ein wenig skurril: Golf und Football auf einem gemeinsamen Feld. Abgesehen davon, dass Bälle in die Luft geschlagen werden, haben die Sportarten wenig gemein. Und doch spannen vier Stars aus beiden Lagern jetzt zusammen. In einem Charity-Match treten Tiger Woods und Phil Mickelson zum zweiten Mal in einem Golf-Match fürs Fernsehen gegeneinander an – und erhalten dabei Gesellschaft von Footballer Tom Brady und Peyton Manning.