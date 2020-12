Wegen eines Kehlenbruchs konnte er kaum mehr sprechen, doch am Spielfeld erkannten die Ärzte die seltene Verletzung nicht. Deshalb spielte Frank Ragnow die Partie zu Ende.

1 / 3 Konnte keine Anweisungen mehr geben: Frank Ragnow (Nummer 77) brach sich während des Spiels die Kehle. Foto: Junfu Han (imago images) Deshalb konnte er nicht mehr sprechen. Foto: Scott Grau (imago images) Die Partie spielte er trotzdem zu Ende. Die Ärzte erkannten in der Pause den Ernst der Verletzung nicht. Foto: Junfu Han (imago images)

Von kleinen Verletzungen lassen sich Football-Spieler nur selten stoppen. Dass man auch mit einer grösseren weiterspielen kann, bewies Frank Ragnow. Der Center der Detroit Lions bekam am letzten Sonntag bereits zu Beginn der Partie einen Schlag an den Hals. Dieser war so stark, dass die Kehle brach. Ein Grund, nicht weiterzuspielen? Mitnichten!

Wann genau er sich verletzte, ist unklar. Es wird vermutet, dass es bei diesem Spielzug war, bei dem er unsanft auf den Rücken gelegt wurde.

Selbst dass er nicht mehr sprechen konnte, hielt den 141-Kilo-Mann nicht vom Spielen ab. Für einen Center ist das ein Nachteil. Denn er organisiert in der Regel die Offensive Line, bestimmt, wer für welchen Gegner zuständig ist. Diese Aufgabe musste er seinem Quarterback übergeben.

Von den Ärzten am Spielfeldrand liess er sich zwar in der Pause untersuchen, doch er spielte weiter – mit dem Segen der Mediziner. Denn atmen und schlucken konnte er problemlos. Der Ernst der Verletzung wurde erst nach dem Spiel erkannt. Ein Kehlenbruch kann unter anderem die Atmung, das Schlucken oder, wie bei Ragnow, das Sprechen beeinträchtigen. Um die Heilung nicht zu stören, durfte er in den letzten Tagen nicht reden. Kommuniziert habe er mit Gesten oder indem er Dinge niedergeschrieben habe, sagte sein Trainer.