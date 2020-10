Seine Karriere war eigentlich schon vorbei. Sein Bein komplett kaputt, sein Leben in Gefahr. Doch Alex Smith kämpfte sich zurück. Fast zwei Jahre nach einer brutalen Verletzung steht der Footballer wieder auf dem Feld.

Es lief das Ende der ersten Halbzeit, als es so weit war. Smith, Quarterback des Washington Football Teams, betritt das Feld. Der andere Quarterback des Clubs hat sich eben verletzt. Der 36-jährige Smith kommt zu seinem ersten Einsatz nach 693 Tagen. Bereits bei seinem dritten Spielzug wird er zu Boden gerissen. Vier Spieler der Los Angeles Rams begraben ihn unter sich. Die Fans halten die Luft an. Doch Smith steht sofort wieder auf und joggt weg.

Bakterien kamen durch den offenen Bruch ins Bein

Denn Smiths Zustand verschlechterte sich dramatisch. Er hatte eine Blutvergiftung und eine bakterielle Infektion. «Die Bakterien fressen quasi sein Bein auf», sagt seine Frau später in einer Dokumentation. «Er lag im Sterben.» Auch eine Amputation des Beines stand im Raum. Es folgten weitere Operationen. Nach neun Monaten waren es deren 17. Die Amputation konnte zwar umgangen werden, doch ein Comeback schien sehr unrealistisch.

Vor der aktuellen Saison stand Smith erstmals wieder auf dem Trainingsplatz mit seinem Team, war in der Quarterback-Hierarchie aber nur die Nummer drei. Vor dem Spiel gegen Los Angeles stellte der Trainer diese aber um. Die eigentliche Nummer 1 wurde degradiert. Der Trainer setzte auf Kyle Allen, Smith war der Ersatz für den Notfall.

Dieser trat auch ein. Smith musste Allen wegen einer Verletzung vertreten. Doch auch nachdem dieser das Okay der Ärzte bekommen hatte, blieb Smith auf dem Feld. Sportlich gesehen war sein Comeback kein Erfolg. Neun seiner 17 Pässe kamen an. Damit erzielte er mickrige 37 Yards an Raumgewinn. Ob er beim nächsten Spiel wieder zum Einsatz kommt oder nochmals Ersatzmann ist, wird sich zeigen.