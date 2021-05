Sportart bleibt auf der Strecke - Footballer sind empört – «ich denke, die haben uns einfach vergessen»

Nicht alle Sportlerinnen und Sportler dürfen ihrem Hobby allerdings trotz der neuen Regelungen nachgehen. Ein besonderes Problem: Die American Footballer in der Schweiz. Ein Kader besteht dabei aus ungefähr 40-60 Personen. Bei einem Spiel würden also rund 100 Personen aufeinander treffen – dafür ist kein Platz in der neuen Verordnung des Bundesrats.

Vor jedem Training ein Corona-Test

Aktuell trainieren die Gladiators Basel in 15er Gruppen jeweils an zwei Tagen. Woods: «Wir machen alle vor dem Training Covid-Tests, um uns zu schützen.» Immerhin: Ab Juni dürfen die Spieler wieder in einem Team trainieren. Besonders wichtig für die Moral des Teams wäre aber der Spielbetrieb. «Es ist ein Wunder sind die Spieler überhaupt noch dabei. Sie sind derzeit sehr enttäuscht», so der Coach.