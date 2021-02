Der erste Tag am Australian Open

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic ist mit einem klaren Sieg in die zweite Runde eingezogen. Djokovic setzte sich am Montag in Melbourne gegen den Franzosen Jeremy Chardy (ATP 61) in nur 91 Minuten mit 6:3, 6:1, 6:2 durch. Der 33 Jahre alte Serbe ist mit acht Titeln (2008, 2011 bis 2013, 2015, 2016, 2019, 2020) Rekordhalter beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison. Dass die erste Runde jedoch oftmals alles andere als ein Selbstläufer ist, musste Gaël Monfils gegen den Finnen Emil Ruusuvuori (ATP 86) erfahren. Dieser bezwang den an Nummer 10 gesetzten Franzosen in 3:46 Stunden 3:6, 6:4, 7:5, 3:6, 6:3. «Ich würde diesen Alptraum gerne verlassen. Aber ich schaffe es nicht», so Monfils, der seit dem Neustart der Tour nach der Corona-Pause im vergangenen Jahr noch kein Spiel gewonnen hat. Stan Wawrinka hat die 1. Runde derweil bereits hinter sich. Er siegte gegen Pedro Sousa. (dpa/erh)