Forbes-Liste: Roger Federer auf Rang 9, Cristiano Ronaldo auf 1

Der Schweizer taucht noch immer in den Top 10 der «Forbes»-Liste auf.

Roger Federer ist nach seinem offiziellen Rücktritt im letzten September Tennis-Rentner. Doch obwohl der 41-Jährige seither nicht mehr aktiv spielt, taucht er in der alljährlich erscheinenden Sportler-Geldrangliste des Wirtschaftsmagazins «Forbes» in den Top 10 auf – zum letzten Mal. Die Liste, die ab heute ein Jahr zurückgeht, wird angeführt von Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo. Dem heute veröffentlichten Ranking zufolge bekam der 38-jährige Portugiese auch dank seines Wechsels zu Al-Nassr nach Saudiarabien in den vergangenen zwölf Monaten umgerechnet 120,8 Millionen Franken und damit deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum.