USA

Ford ruft über zwei Millionen Autos zurück

Wegen möglicher Defekte bei der Türverriegelung sind bei zahlreichen Ford-Fahrzeugen Reparaturen notwendig. Betroffen sind unter anderem die Modelle Fiesta, Focus und Mustang.

Der zweitgrösste US-Autokonzern Ford beordert in Amerika wegen möglicher Defekte bei der Türverriegelung zahlreiche Fahrzeuge in die Werkstätten. Insgesamt seien rund 2,15 Millionen Wagen betroffen, teilte das Unternehmen am Mittwoch (Ortszeit) in Dearborn mit.