Ford bringt mit dem Explorer einen elektrischen Crossover raus.

Die Front macht insbesondere mit dem schwarzen Verbindungsstück zwischen den futuristisch geformten Scheinwerfern auf sich aufmerksam, in das der Modellname platziert wurde – und zwar in grossen Lettern. Ein solches Band findet sich auch zwischen den Rückleuchten. Die nach hinten leicht ansteigende Fensterlinie mündet direkt in einer extravaganten C-Säule, auf der ein Muster prangt, das in leicht versetzter Form an das Heckfenster anschliesst – das mag einem gefallen oder nicht, als Blickfänger taugt das so oder so.