In der Nacht vom 15. auf den 16. August geschah in einer Wohnung in Zollikerberg ZH die Tragödie: Zwei Jugendliche – der 15-jährige Rapper und Stiefsohn des Rappers ZH Beats und ein 15-jähriges Mädchen – wurden tot aufgefunden. Die Ursache scheint nun klar, schreibt der «Tages-Anzeiger» . Wie eine gut informierte Quelle bestätigt, hätten Forensiker mehrere Medikamente im Blut der beiden Toten gefunden. Es soll sich dabei um ein morphiumhaltiges Krebsmedikament und Xanax, ein Benzodiazepin, handeln. Die Staatsanwaltschaft habe sich jedoch noch nicht zum Fund geäussert.