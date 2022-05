Krieg in der Ukraine: Forensiker graben verscharrte russische Soldaten aus, um sie zu identifizieren

Wochen nach dem gescheiterten Versuch, die ukrainische Hauptstadt einzunehmen, werden in den Dörfern rund um Kiew immer noch tote russische Soldaten gefunden. Oft sind es Dorfbewohner und -bewohnerinnen, die die Behörden alarmieren, nachdem ihre Hunde bei Spaziergängen in den Wäldern an den Stellen zu graben begonnen haben, in denen russische Truppen gefallene Soldaten verscharrten.