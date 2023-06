Formel 1: Alles Wissenswerte zum GP Kanada in Montreal

1 / 5 In Kanada wüten Waldbrände, die auch den Formel-1-GP in Montreal bedrohten. via REUTERS Der Rauch breitete sich bis nach New York aus. AFP Der Smog beeinträchtigte auch ein Spiel der New York Yankees, einige Sportveranstaltungen mussten gar verschoben werden. Getty Images

GP Kanada: Darum gehts Das Rennen in Montreal kann trotz Waldbränden durchgeführt werden.

Wie in jedem GP dieses Jahr ist Weltmeister Max Verstappen Favorit auf den Sieg.

Alfa-Sauber hat zuletzt gepunktet und ist hochmotiviert.

Auf der Suche nach ein bisschen mehr Spannung reist die Formel 1 zum achten Saisonlauf nach Kanada. In der WM hat sich Titelverteidiger Max Verstappen mit drei Siegen in Serie schon deutlich abgesetzt. Vor dem Grand Prix in Montreal am Sonntag (ab 20 Uhr live bei uns) ruhen die Hoffnungen vieler Fans auf Mercedes.

Weshalb war die Durchführung des GP gefährdet?

Es sah zeitweise danach aus, dass das Rennen in Montreal nicht durchgeführt werden kann. Denn: In Kanada wüten Waldbrände. «Das Risiko bleibt gering und die Luftqualität in Montreal ist gut», teilte ein Formel-1-Sprecher mit. Es gebe einen regen Austausch mit den Veranstaltern, die Situation sei «anders als in anderen Teilen des Landes und im Norden der USA», hiess es. Die Waldbrände ereignen sich rund 800 Kilometer von Montreal entfernt und hatten durchaus auch einige Auswirkungen auf die Stadt. Die Luftqualität habe sich aber wieder deutlich verbessert und sei zurück auf einem normalen Niveau, wurde weiter berichtet. Zuletzt hatte der GP in Imola wegen heftiger Regenfälle und Überschwemmungen abgesagt werden müssen.

Wird wieder ein Murmeltier für Aufruhr sorgen?

Beim Rennen vor einem Jahr zeigte sich ein kleines Murmeltier äusserst mutig – und hatte viel Glück. Der kleine Nager rannte in den Trainings zum GP auf die Rennstrecke. Zum Glück kam es zu keiner Kollision mit einem Boliden, Ferrari-Fahrer Carlos Sainz konnte gerade noch vorbeirasen. Murmeltiere sind auf der Ile de Notre Dame, auf der sich die Rennstrecke im kanadischen Montreal befindet, keine Seltenheit.

Das Murmeltier hatte viel Glück. Twitter

Wer ist Favorit in Kanada?

Die Formtabelle spricht ganz klar für Red Bull und Weltmeister Verstappen. Das Team hat die bisherigen sieben Saisonrennen gewonnen, fünfmal fuhr der Niederländer als Erster über den Zielstrich. Auf seinen mexikanischen Stallrivalen Sergio Pérez hat Verstappen schon jetzt 53 Punkte Vorsprung. «Wir haben eine gute Phase. Aber wir müssen weiter hart arbeiten und noch mehr Leistung finden», sagte der 25-Jährige. Im vergangenen Jahr siegte Verstappen in Montreal, auch diesmal ist er im stärksten Auto wohl nur schwer zu schlagen. Bei einem Erfolg wäre es der 100 GP-Sieg für Red Bull.

Was können die Verfolger diesmal ausrichten?

Vor allem Mercedes ist nach dem starken Auftritt in Barcelona im Aufwind. Mit dem runderneuerten Silberpfeil fuhren Lewis Hamilton und George Russell auf die Plätze zwei und drei. «Wir können davon ausgehen, dass wir weiter stark sein werden», versicherte Hamilton. Die nur 4,3 Kilometer lange Strecke dürfte dem Mercedes aber nicht ganz so gut liegen. Das könnte vor allem für Fernando Alonso die Chance auf das nächste Top-Ergebnis im Aston Martin bieten. Nach dem etwas ernüchternden siebten Rang von Barcelona versprach der Routinier nur halb im Spass: «Das passiert nicht noch mal, das war das letzte Rennen ohne Podiumsplatz.»

Wer gewinnt den GP Kanada? Max Verstappen Sergio Pérez Lewis Hamilton George Russell Charles Leclerc Fernando Alonso Ein anderer Fahrer

Defekte Videoüberwachung stoppt Formel 1

Zu Beginn des Trainingstages hatte eine Panne bei der Videoüberwachung das Fahrerfeld gestoppt. Nach wenigen Minuten unterbrach die Rennleitung per Roter Flagge aus Sicherheitsgründen die erste Übungseinheit, weil die Regelhüter nicht auf alle Kameras an der Strecke zugreifen konnten. Weil der Defekt nicht schnell genug von den Organisatoren behoben werden konnte, durfte das Training nicht mehr neu gestartet werden. Ein Stromausfall könnte die Ursache für die Probleme gewesen sein. Wegen der langen Reparaturdauer entschieden die Rennkommissare, das zweite Training um eine halbe Stunde zu verlängern. In diesem war dann Lewis Hamilton im Mercedes der Schnellste.

Was ist von Alfa-Sauber zu erwarten?

Guanyu Zhou sorgte zuletzt beim Rennen in Barcelona als Neunter dafür, dass Alfa-Sauber zum dritten Mal in dieser Saison in die Punkte fuhr – Valtteri Bottas war in Bahrain Achter geworden, Zhou in Australien ebenfalls Neunter. «Das positive Ergebnis in Barcelona war ein wichtiger Beweis für die Anstrengungen, die das Team in den letzten Wochen sowohl vor Ort als auch in Hinwil unternommen hat, und wie sehr wir alle darauf brennen, regelmässig um Punkte zu kämpfen. Das Ergebnis hat uns noch motivierter gemacht», sagte Teamchef Alessandro Alunni Bravi vor dem GP Kanada. Man sei mit Zuversicht nach Montreal gereist, so der 48-jährige Italiener weiter.

Dein tägliches Sport-Update Erhalte täglich brandaktuelle News aus der Welt des Sports. Ob Interviews, Porträts, Spielberichte oder Analysen: Unsere Reporter informieren dich direkt in deinem Postfach.