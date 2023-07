Formel 1: Daniel Ricciardo ist zurück, Red Bull noch schneller

Verstappen schnappt sich Norris, der Niederländer scheint aktuell unschlagbar. SRF

GP Ungarn – darum gehts Red Bull ist das dominierende Team der Formel-1-Saison, das wird sich in Ungarn nicht ändern.

Ausserdem machen Betrugsvorwürfe die Runde.

Und beim Red-Bull-Schwesternteam kehrt ein alter Bekannter zurück.

In der Formel-1-WM heisst es kurz vor der Sommerpause nicht mehr, wer gewinnt – sondern wie oft gewinnt Red Bull noch? Bisher hat das Team des Energy-Drink-Herstellers alle Rennen der Saison gewonnen. Saisonübergreifend wäre es in Ungarn der zwölfte Sieg für Red Bull in Folge – alleiniger Formel-1-Rekord. Dennoch drehen sich die Schlagzeilen vor dem letzten Grand Prix vor der Sommerpause ausschliesslich um Red Bull und dessen Schwesterteam Alpha Tauri.

Wird Red Bull dank Upgrade noch schneller?

Die Bullen haben für den GP Ungarn ein Upgrade bereit. So wurden die jeweiligen Sidepods auf der linken und rechten Seite des Autos deutlich verändert. Die Öffnungen haben eine aerodynamische Wichtigkeit, sorgen aber auch für die Luftzirkulation und Kühlung des Motors. Ausserdem wurde auch der vordere Flügel des Red-Bull-Autos verändert für Ungarn. Beim führenden Rennstall in der Teamwertung glaubt man, dass der RB19 so nochmals schneller wird und somit Verstappen seine Kontrahenten noch deutlicher besiegen könnte.

Alle Augen auf Rückkehrer Ricciardo

Nach nur zehn Rennen warf Alpha Tauri, das Schwesterteam von Red Bull, den Niederländer Nyck De Vries wegen schwacher Leistungen raus. Der australische Publikumsliebling Daniel Ricciardo bekommt dafür eine neue Chance. Bei McLaren hatte der 34-Jährige nach der Vorsaison gehen müssen, war als Ersatzpilot zu Red Bull zurückgekehrt und wird nun zu Alpha Tauri ausgeliehen. Der schnelle Rausschmiss von De Vries sorgt auch für Kritik. «Ich war sehr überrascht über die Entscheidung für den armen Nyck», sagt etwa Lewis Hamilton. Auf die Frage, ob das einfach die harte Praxis in der Formel 1 sei, antwortet der Mercedes-Star: «Nein, so läuft das einfach bei Red Bull.» Der Niederländer selbst schrieb auf Instagram: «Natürlich tut es weh, dass die F1-Chance, von der ich so lange geträumt habe, vorzeitig endete. Aber das Leben ist kein Ziel, es ist eine Reise.»

Verstappen-Kollege Pérez auf dem Schleudersitz

Nyck De Vries könnte nicht der einzige Fahrer bleiben, der den hohen Ansprüchen bei Red Bull in dieser Saison zum Opfer fällt. Auch mit den Leistungen von Verstappen-Teamkollegen Sergio Pérez ist man überhaupt nicht zufrieden. Sein Glück bisher: «Niemand bietet sich an, der Pérez ersetzen könnte», sagte Red-Bull-Motorsportchef Dr. Helmut Marko in Silverstone, nachdem der Mexikaner es in den letzten fünf Qualifyings nicht in die letzten Runden geschafft hatte – mit dem schnellsten Auto im Feld. Hinter den Kulissen wird spekuliert, dass Pérez spätestens zum Saisonende ersetzt wird. Womöglich vom schnelleren Fahrer des Schwesterteams: Yuki Tsunoda oder Rückkehrer Ricciardo. Der Druck scheint beim Verstappen-Kollegen anzukommen: Am Freitag crashte er seinen Red Bull im Training bereits nach wenigen Minuten.

Neue Betrugsvorwürfe

Red Bull kassierte im vergangenen Jahr eine 7-Millionen-Dollar-Strafe, weil sie die neu eingeführte Ausgabelimite für die Teams nicht einhielten. Zudem dürfen sie in dieser Saison den Windtunnel zehn Prozent weniger für die Entwicklung des Autos nutzen. Die aus Sicht vieler Teams viel zu tiefe Strafe und angesichts der klaren Dominanz in dieser Saison hat das Red-Bull-Vorgehen wohl Nachahmer gefunden.

Ein neuer Finanzbetrugsverdacht alarmiert die Formel 1. Das Fachportal motorsport.com will von drei Rennställen wissen, die im vergangenen Jahr wohl mehr ausgegeben haben als erlaubt. «Auto, Motor und Sport» berichtet von immerhin zwei Teams, die sich verdächtig gemacht haben. Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali mahnte den Fia-Weltverband zu empfindlichen Sanktionen. «Ich möchte, dass die Strafe im Falle eines Verstosses sportlich ist, das haben wir ganz klar gefordert.» Heisst im Klartext: Punkteabzug und keine Geldbussen.

