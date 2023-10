Formel 1: Der Grosse Preis von Mexiko im Liveticker.

Runde 1/71 Was für ein Pech! ausgerechnet Sergio Perez prallt mit Charles Leclerc zusammen! Perez erwischt einen sehr guten und ist sofort an den vordersten Fahrern dran. Noch in der ersten Kurve kracht es. Der Schaden an seinem Auto ist allerdings so gross, dass er nicht mehr weiterfahren kann. Leclerc trifft nur bedingt Schuld. Der Monegasse wurde von den beiden Red-Bull-Fahrern eingeklemmt und trägt einen Frontflügelschaden davon.