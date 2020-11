2021 Nachtrennen in Dschidda : Formel 1 erstmals in Saudi-Arabien – Amnesty kritisiert Entscheid

Die Formel 1 ist im nächsten Jahr zum ersten Mal in Saudi-Arabien zu Gast. Gefahren wird in der Dunkelheit. Glücklich sind mit diesem Entscheid nicht alle.

Die Formel 1 fährt kommendes Jahres erstmals in Saudi-Arabien. Wie die Motorsport-Königsklasse am Donnerstag mitteilte, ist im November 2021 ein Nachtrennen auf einem Strassenkurs in Dschidda vorgesehen. Die Hafenstadt im Westen des Landes liegt am Roten Meer. «Die Region ist sehr wichtig für uns», sagte Formel-1-Geschäftsführer Chase Carey und verwies auf 70 Prozent der saudischen Bevölkerung, die unter 30 Jahre alt sei. Man sei gespannt, «neue Fans» zu erschliessen.