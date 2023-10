Formel 1: Experten kritisieren die Stars nach Hitze-GP in Katar

Nicht Sixpack, sondern Kondition

Forderungen nach Änderungen wurden in der Folge laut – insbesondere im Hinblick auf den GP in Katar nächste Saison. Charles Leclerc forderte, dass man die Rundenanzahl reduzieren müsse.

Dass die heutigen Piloten besser austrainiert sind als Berger und Danner zu ihren Zeiten, steht ausser Frage. Die beiden Experten bestätigen das, indem sie keinesfalls behaupten, sie seien damals fitter gewesen. «Mir wurde immer schlecht, weil ich keine Kondition hatte. Ich kann mich an einen Grand Prix erinnern, in Detroit. Da stand fünf Runden vor Schluss ein Wagen auf der Seite, und der Kopf des Fahrers hing so rum. Das war Christian Danner!», sagte der 64-jährige Berger und lachte.

Nach dem extremen Rennen kündigte der Internationale Automobilverband FIA Untersuchungen an. Ob es aber wirklich in Zukunft Massnahmen braucht, stellt Berger infrage. Für ihn ist es nur logisch, dass die Fahrer gegen Rennende erschöpft sind, einige hätten halt mehr zu kämpfen als andere, so der Österreicher. «Ich habe früher schon auch trainiert. Ich war speziell in der zweiten Hälfte meiner Karriere körperlich fit. Aber in der ersten Hälfte wusste ich, dass das immer mein Limit war. Und die Rennen musste ich mir nach diesem Limit einteilen.»