Zunächst wurde es vermutet, jetzt bestätigte es die Kantonspolizei Tessin: In einer Medienmitteilung schreiben die Behörden, dass es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall kam, wo ein 42-jähriger Schweizer Autofahrer einen 39-jährigen spanischen Staatsbürger anfuhr. Dabei handelt es sich um den Formel-1-Profi Fernando Alonso, der im Tessin auf dem Velo trainierte.

Unfall wurde rekonstruiert

Alonso ist leidenschaftlicher Velofahrer. Der Mann aus Oviedo startet nach einer Auszeit ab dieser Saison für das Formel-1-Team Alpine an der Seite des Franzosen Esteban Ocon. Der Spanier ist mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison, die am 28. März mit dem ersten Grand Prix in Bahrain beginnen soll. Bereits vom 12. bis zum 14. März sind ebenfalls in dem Wüstenstaat die offiziellen Testfahrten angesetzt.