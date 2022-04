Bilder zeigen Schock-Moment : Formel-1-Fans spazieren während Australien-GP über Rennstrecke

Kurz vor Schluss tauchen beim GP von Australien plötzlich einige Fans in der Boxengasse auf. Diese werden Williams-Pilot Alex Albon beinahe zum Verhängnis.

1 / 4 Einige VIP-Fans marschieren vor Rennende in die Boxengasse – genau in jenem Moment, als Albon zu seiner letzten Runde rausfährt. Twitter Der Williams-Pilot wird durch die Aktion zum Glück nicht beeinflusst. AFP Dank seiner kuriosen Renntaktik mit Boxenstopp in der allerletzten Runde, gewinnt Albon seinen ersten WM-Punkt in dieser Saison. Getty Images

Darum gehts In der Schlussphase des GP von Australien ist es in der Boxengasse zu einer äusserst gefährlichen Situation gekommen.

Erste Fans spazierten bereits neben der Strecke, während das Rennen noch im Gange war.

Jetzt aufgetauchte Aufnahmen zeigen die Szene.

Das hätte ganz böse ins Auge gehen können! In der Formel 1 ist es Tradition, dass die Fans nach dem Ende des Rennens auf die Strecke dürfen. Doch in Melbourne hatten es einige Zuschauer und Zuschauerinnen besonders eilig. Schon eine Runde vor Schluss spazierten einige Fans seelenruhig durch die Boxengasse. Das hätte Williams-Pilot Alex Albon fast seinen heldenhaften zehnten Platz gekostet.

Der britisch-thailändische Formel-1-Star fuhr bis kurz vor Rennende auf seinem harten Reifen durch und kam erst in der letzten Runde zum obligatorischen Reifenwechsel an die Box. Mit der verrückten Strategie von Williams hatten die Sicherheitskräfte wohl nicht gerechnet - und liessen bereits vor Rennende erste Fans in die Boxengasse. Nun aufgetauchte Bilder zeigen den Schock-Moment.

«Passiert wahrscheinlich schon seit Jahren»

Obwohl in der Boxengasse ein Tempo-Limit von 80 km/h herrscht, befanden sich sowohl der Pilot als auch die Zuschauer dadurch in nicht unwesentlicher Gefahr. Die FIA untersucht nun die Vorkommnisse im Albert Park. «So etwas passiert wahrscheinlich schon seit Jahren in der irren Annahme, dass so spät im Rennen niemand mehr aus der Box fahren würde», schreibt ein Formel-1-Fan auf Social Media.

Zum Glück kamen alle Beteiligten der Szene mit dem Schrecken davon – und Albon sogar mit einem WM-Punkt. Es war der erste Zähler im dritten Rennen für Williams in der Konstrukteurswertung. Die nächste Chance, diese Ausbeute zu vergrössern, winkt am 24. April, wenn in Imola der GP Emilia Romagna ansteht.