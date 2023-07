Formel: So lief das Qualifying beim GP Belgien in Spa

Beim Qualifying in Spa am Schnellsten war Max Verstappen.

Im belgischen Spa steigt an diesem Rennwochenende der letzte GP vor der Sommerpause. Das Qualifying konnte dabei am Freitag trotz immer wieder einsetzenden Regenschauern durch den Tag hindurch durchgeführt werden. Auf abtrocknender Strecke kamen zunächst die Intermediates zum Einsatz, bevor im Anschluss ab Q2 der Soft der Reifen benutzt wurde.

Alfa-Sauber verpasst Exploit deutlich

Dabei zeigte Weltmeister Max Verstappen im Q3 einmal mehr seine Klasse. Obwohl der Niederländer am Freitag der Schnellste war, wird er beim Rennen am Sonntag jedoch von Platz sechs aus starten. Grund dafür ist eine Strafe wegen eines Getriebewechsels, die bereits vor dem Qualifying klar war. Verstappens Pole erbt Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der nach zuletzt durchzogenen Rennen auf den grossen Coup in Spa hofft.

«Kein schlechtes Qualifying für uns, vor allem bei diesen Bedingungen», sagte Leclerc am Freitag. Für den Monegassen ist es seine zweite Pole Position in der laufenden Saison, seine 20. in seiner gesamten Karriere. Weniger gut lief es am Freitag Alfa-Sauber. Eine Woche nach dem starken Budapest-Qualifying (Zhou Fünfter, Bottas Siebter) verpassen beide Alfa-Sauber den Top-Ten-Final in Belgien deutlich. Bottas landet beim Spa-Qualifying auf Rang 14, Zhou auf Platz 17. Der GP Belgien startet am Sonntag um 15.00 Uhr. Bei uns kannst du das Rennen live mitverfolgen.